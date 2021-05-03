Рост смертности в России побил рекорд голода 1947 года

Россия продолжает фиксировать резкое ускорение естественной убыли населения и двузначный рост смертности в масштабах, которых официальная статистика не видела больше 70 лет.По итогам марта в стране умерли 191 320 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с февралем смертность увеличилась на 18648 человек, или 10,7%. В годовом выражении рост смертности составил 25,3%, причем по сравнению с февралем он ускорился на 4,7 процентного пункта.

В январе темпы роста смертности достигали 33% год к году, а в декабре установили рекорд за все время пандемии — 63% в годовом выражении.

По итогам первого квартала в России умерли 583,7 тысячи человек — на 123,7 тысячи, или 26,9% больше, чем годом ранее.

Темпы роста смертности, которые фиксируются на протяжении последних месяцев, являются беспрецедентными с 1947 года, когда СССР пережил массовый голод из-за засухи, окончания поставок продовольствия по ленд-лизу и создания резервов зерна на случай новой войны.

Тогда число умерших в стране подскочило на 37,2% в годовом выражении, следует из исторической статистики, которую приводят «Открытые медиа».

В целом же, двузначный рост смертности — редкое явление. В послевоенной истории статистика фиксировала его лишь трижды: помимо периода пандемии 2020-21 гг и голодного 1947-го, годом-антирекордсменом стал 1993-й, когда на фоне гиперинфляции и развала экономики число смертей подскочило на 17,8%.

Падение рождаемости, тем временем, практически остановилось: по итогам первого квартала в России родилось 336,9 тысячи детей — всего на 0,4% меньше, чем годом ранее. В марте рождаемость и вовсе увеличилась на 15,5%, до 128,2 тысячи детей.

Тем не менее, смертность по итогам квартала превысила рождаемость в 1,7 раза. В результате естественная убыль населения ускорилась вдвое — до 246,8 тысячи человек.

По итогам прошлого года Россия потеряла в результате естественной убыли 688,7 тысячи человек. Численность постоянного населения сократилась до 146,24 млн человек — минимума с 2014 года.