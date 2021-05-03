Президент Польши назвал Россию «врагом свободы»

«В майской конституции был записан девиз: „Всякая власть человеческого общества берет свое начало из воли народа“. Этот прекрасный посыл несся через поколения и стал навсегда огромным сокровищем нашего исторического наследия, фундаментом нашей демократии и в итоге всех демократий. Собственно говоря, поэтому конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия», — заявил президент.
28 апреля в центре польского города Чеховице-Дзедзице демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию. Памятник снесли по решению главы региона, принятому на основании закона «о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя».
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