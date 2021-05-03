Президент Польши назвал Россию «врагом свободы»

Президент Польши Анджей Дуда во время своего выступления по случаю Дня конституции назвал Россию «врагом свободы», вспоминая события XVIII века, когда Российская империя не приняла польскую конституцию.

«В майской конституции был записан девиз: „Всякая власть человеческого общества берет свое начало из воли народа“. Этот прекрасный посыл несся через поколения и стал навсегда огромным сокровищем нашего исторического наследия, фундаментом нашей демократии и в итоге всех демократий. Собственно говоря, поэтому конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия», — заявил президент.

28 апреля в центре польского города Чеховице-Дзедзице демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию. Памятник снесли по решению главы региона, принятому на основании закона «о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя».