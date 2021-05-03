Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава партии «Ямина» Нафтали Беннет провели секретную встречу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава партии «Ямина» Нафтали Беннет провели секретную встречу на прошлой неделе, сообщает Кан 11.

В сообщении говорится, что на прошлой неделе переговорные группы партий «Ликуд» и «Ямина» также провели тайную встречу.

Отмечается, что после этого в течение выходных между партиями продолжились тайные телефонные переговоры с целью помешать главе «Еш Атид» Яиру Лапиду получить мандат на формирование коалиционного правительства в случае, если Нетаньяху не сможет создать коалицию в отведенный срок.

Нетаньяху должен до вечера вторника представить новое правительство или лишиться президентского мандата, который затем перейдет либо к Кнессету, либо к конкурирующему кандидату на пост премьер-министра. Однако, если Нетаньяху добьется прогресса в формировании нового правительства, он может потребовать от президента отсрочку.

В сообщении Кан также утверждалось, что члены блока противников Нетаньяху возмущены Беннетом из-за его переговоров с Нетаньяху, говоря: «Нетаньяху вот-вот обманет его».

Переговоры между оппозиционными партиями, направленные на формирование альтернативного правительства, за последние несколько дней не продвинулись.

Ранее высокопоставленный чиновник «Ликуда» сказал, что партия обсуждает вопрос о продлении срока формирования правительства, сославшись на трагедию на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер, унесшую жизни 45 человек.