Байден выступил с заявлением в связи с 10-й годовщиной ликвидации бин Ладена Тайка Вайтити сыграет Чёрную Бороду в комедийном сериале о пиратах «Наш флаг означает смерть» » Манхва «Башня Бога» выйдет из длительного перерыва летом 2021 года О возвращении «Башни Бога» объявили в официальном твиттере сайта WEBTOON, где и публикуются все выпуски корейского комикса. Релиз манхви прекратился осенью 2020 года после того, как у SIU, автора «Башни Бога», начались проблемы со здоровьем. В частности, он жаловался на боли в правой руке. «Башня Бога» публикуется на портале WEBTOON с 2010 года. Корейскими веб-комиксами под псевдонимом SIU занимается Ли Чон Хве. В центре сюжета манхви огромная башня, в которой в полной изоляции живут люди. Постояльцы, которые ничего не знают о внешнем мире, пытаются подняться на этажи повыше, однако там жителей ждут всё более сложные испытания. С апреля по июнь 2020 года по манхве выходил аниме-сериал от студии TMS Entertainment, созданный при сотрудничестве со стриминговым сервисом Crunchyroll.