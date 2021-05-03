Майли Сайрус продемонстрировала свое домовладение

Исполнительница приобрела особняк с шестью спальнями в Лос-Анджелесе после развода с Лиамом Хемсвортом. Перед этим сгорел ее дом в Малибу.

Популярная американская певица Майли Сайрус обзавелась собственным жилищем и показала его журналистам Architectural Digest.

Она купила роскошный дом в Лос-Анджелесе в прошлом году. Домовладение включает шесть спален и семь ванных комнат. Интерьером занималась мать звезды и ее друг — дизайнер Мэт Сандерс.

«Самое главное для меня то, что, когда вы входите в чей-то дом, чтобы вы сразу понимали, кто там живет и какой у него характер. Я хорошо знаю Майли, мы очень близки, так что у меня получилось оформить ее дом», — отметила мать девушки.

В доме преобладает черный цвет. В нем выполнены некоторые стены и потолки. Таким образом звезда пыталась выделить яркие предметы декора.

Также дизайнеры использовали обои от Gucci с анималистичным принтом, а спальню оформили в стиле известного в Юте СПА-комплекса Амангири.