Лидеры ультраортодоксов знали, как опасны массовые сборища на горе Мерон, но продолжали зарабатывать



Госконтролер, пожарные, парламентская комиссия, ответственные офицеры полиции — кто только не писал рапортов о непригодности комплекса на горе Мерон для проведения массовых мероприятий. Инженер-строитель Нахум Коэн, по его словам, лично предупреждал об этом главных раввинов Израиля и объяснял им, насколько опасно собирать в таком месте многотысячные толпы людей.

В интервью «Хадашот 13» эксперт рассказал, что сефардская организация, владеющая большей частью комплекса на горе Мерон, заказала ему проект реконструкции территории. Во время работы он убедился, что в существующем виде комплекс сооружений вокруг гробницы Рашби представляет «все мыслимые угрозы» и категорически непригоден для проведения даже небольших по масштабу мероприятий с сотнями участников.

Пытаясь добиться утверждения своего проекта реконструкции, инженер объяснял критичность ситуации всем ответственным инстанциям, начиная от планово-строительной комиссии МВД и заканчивая главным раввинатом. Но, по словам Коэна, из-за раздоров между религиозными общинами утвердить проект не удалось и предостережения эксперта были всеми дружно проигнорированы. Главные раввины «не смогли договориться между собой», а государственные органы продолжали считать это все «внутренним делом харедим».

Бывший председатель контрольной комиссии Кнессета Йоэль Хасон также был в числе тех, кто предупреждал правительство о неминуемости катастрофы на горе Мерон и требовал национализации святыни. В интервью «Кан Бет» он отметил корыстную подоплеку «бардака» у могилы Рашби — религиозные «амуты», владеющие святым местом, зарабатывают на этом большие деньги и при активном содействии ультра-ортодоксальных партий успешно «отбили» все правительственные попытки навести порядок.

Единственным, кто пытался пойти против этих интересов и национализировать комплекс на горе Мерон, был министр финансов Яир Лапид, но его указ остался на бумаге — по словам Хасона, Лапид был в правительстве «слишком недолго».

https://news.israelinfo.co.il/events/94554