Глава Киргизии заявил об угрозе территориальной целостности страны из-за конфликта с Таджикистаном

Территориальная целостность и безопасность Кыргызстана находились под угрозой, заявил в обращении к нации президент страны Садыр Жапаров в связи с вооруженным приграничным конфликтом.

«Территориальная целостность и безопасность нашего священного Отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено. Однако благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов Кыргызстана нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны», — сказал, в частности, глава государства.

Жапаров напомнил, что на дважды имел телефонные переговоры с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном и в итоге был подписан протокол по итогам работы межправительственных комиссий о демаркации границы.

«Дай бог, обе стороны остановили кровопролитие. Только Всевышний знает, как долго мог продлиться данный конфликт», — сказал Жапаров.

Он призвал людей вернуться на места проживания. «Будут приняты меры по восстановлению разрушенных и сгоревших домов», — пообещал глава Киргизии.

Жапаров предложил создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах.

Ранее власти Киргизии и Таджикистана объявили о прекращении огня на границе.