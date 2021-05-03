Эксперт ООН видит в ликвидации организаций Навального «признаки репрессий»

Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение управления Верховного комиссара ООН по правам человека Ирен Хан выразила надежду, что международное сообщество продолжит оказывать давление на власти РФ в деле Алексея Навального. Об этом в интервью RFI заявила одна из авторов заявления экспертов ООН, заключивших, что жизнь заключенного лидера российской оппозиции находится в «серьезной опасности», призвав Москву разрешить Навальному обратиться за неотложной медицинской помощью в другую страну.

«Я надеюсь, что международное сообщество не сдастся и продолжит оказывать давление на российские власти. Важно не только то, чтобы у Алексея Навального был доступ к независимому врачу, а чтобы он вылечился и был здоров. Мы видим, что в России все хотят играть ведущую роль — международное сообщество и российское правительство. Но сегодня нельзя забывать, что главная ставка — жизнь человека. Весь мир наблюдает за происходящим. В последнее время тысячи людей были задержаны и арестованы в связи с протестами в поддержку Алексея Навального. Следует помнить, что Россия является членом Совета ООН по правам человека. Я призываю ее руководство соблюдать свои обязательства в области прав человека», — указала Ирен Хан.

Желание признать экстремистскими созданные Навальным организации она считает «признаком репрессий». Хан напомнила, что Навальный выиграл все поданные против правительства России иски в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), но российские власти не отреагировали на эти судебные решения.