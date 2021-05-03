Джейсон Сигел расстался с любимой после 8 лет отношений

Американский актер, звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел разорвал отношения с актрисой Алексис Микстер.

Так, 41-летний продюсер и его 30-летняя избранница были вместе 8 лет. Новостью о разрыве поделилась Алексис на своей странице в Instagram. Девушка запостила их совместное фото и отметила, что эксы остались друзьями.

«Это фотография двух лучших друзей. Мы с этим парнем так много пережили вместе. Мы изменили друг друга на глубинном уровне. Все к лучшему. Я никогда раньше не проводила так много времени с другим человеком, не росла вместе с кем-то другим, не смеялась и не плакала так много, как с ним. Странно писать о конце отношений, особенно когда дружба продолжается. Но изменения происходят, и мы довольно давно приняли решение разрешить нашим отношениям вырасти из того, какими были, в то, чем они стали сейчас», — написала актриса.

Также Микстер поблагодарила бывшего и вселенную за встречу с Джейсоном. Сам актер новость пока не прокомментировал.