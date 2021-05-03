До резиденції королеви Єлизавети II проникли двоє людей: їх затримала поліція

У Великій Британії у Віндзорі двоє людей намагалися проникнути на територію резиденції королеви Єлизавети II, де вона наразі перебуває. Їх затримала поліція.

Про це пише The Mirror.

“29-річна жінка і 31-річний чоловік, обидва з Лондона, були заарештовані за підозрою у перебуванні на закритій території. Згодом у межах розслідування їх відпустили, однак воно ще триває”, — повідомили правоохоронці.

Повідомляється, що пара вилізла на паркани у Королівській ложі, недалеко від того місця, де королева гуляє зі своїми коргі й катається верхи на конях. Чоловіка й жінку затримали біля каплиці Всіх Святих та помешкання сина Єлизавети ІІ принца Ендрю.

На той час служба безпеки перебувала у стані підвищеної готовності, оскільки всього за кілька днів до цього охоронці помилково впустили сторонню жінку в будинок принца Філіпа, який помер 9 квітня у віці 99 років.

Нагадаємо, що 21 квітня королева Великої Британії Єлизавета II святкує свій 95-й день народження.