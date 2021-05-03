Девид Кроненберг переснимет свой самый первый фильм

Фантастический триллер «Преступления будущего», который собирается снимать режиссер Дэвид Кроненберг, обрел исполнителей ключевых ролей. По сведениям издания Deadline, в картине согласились сыграть Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт.

Это первый оригинальный научно-фантастический сценарий Кроненберга с 1999 года. Действие будет происходить в не столь отдаленном будущем, когда человечество учится приспосабливаться к своему в основном синтетическому окружению. Это заставляет людей во многом отказаться от их естества и приводит к метаморфозам на биологическом уровне. В то время как некоторые с радостью принимают безграничный потенциал трансгуманизма, другие пытаются контролировать его. В любом случае, так называемый «Синдром ускоренной эволюции” быстро распространяется. «У меня есть кое какие незаконченные дела с будущим», — прокомментировал сам постановщик.

Напомним, что это будет уже не первый совместный проект Мортенсена и Кроненберга. Ранее актер снимался в фильмах режиссера «Оправданная жестокость», «Порок на экспорт» и других. Съемки должны пройти в Греции в конце лета и начале осени 2021 года. Прокатный график пока не уточняется. «Преступления будущего » был первым ыильмом Кроненберга в кинематографе.