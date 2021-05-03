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ЦАХАЛ: трое ранены в теракте на перекрестке Тапуах

Три человека ранены, двое из них в тяжелом состоянии, в результате теракта с применением огнестрельного оружия на перекрестке Тапуах в Самарии.

По предварительной информации, террористы обстреляли из автомобиля группу молодых людей на автобусной остановке. ЦАХАЛ открыл огонь вслед автомобилю, но террористы успели скрыться.

По сообщению пресс-службы «Маген Давид Адом», один из раненых в критическом состоянии, один ранен тяжело, третий получил легкое ранение. К моменту прибытия парамедиков двое раненых лежали на земле без сознания.

ЦАХАЛ расставил блокпосты на окрестных дорогах и прочесывает местность в поисках нападавших.

Сегодня утром на перекрестке Гуш Эцион солдаты ЦАХАЛа открыли огонь на поражение по 60-летней палестинке, приближавшейся к ним с ножом в руке. Предполагаемая террористка была тяжело ранена.

https://news.israelinfo.co.il/events/94571

3 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта
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