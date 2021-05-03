Байден выступил с заявлением в связи с 10-й годовщиной ликвидации бин Ладена

Президент США Джо Байден в воскресенье опубликовал заявление по случаю 10-й годовщины спецоперации, в результате которой был ликвидировал лидер «Аль-Кайды» Усама бин Ладен. Президент поделился личными воспоминаниями о событиях 2011 года и поблагодарил участников операции и всех госслужащих, благодаря которым она увенчалась успехом.

«Десять лет назад я вместе президентом [Бараком] Обамой и членами нашей команды по национальной безопасности находился в ситуационной комнате, наблюдая за тем, как наши военные вершат долгожданное правосудие над Усамой бин Ладеном, – заявил Байден. – Этот момент я никогда не забуду: профессионалы разведки, которые тщательно выслеживали его; ясность и убежденность президента Обамы, принявшего решение; мужество и мастерство нашей команды на месте».

«Мы преследовали бин Ладена до самых врат ада – и мы поймали его. Мы выполнили обещание, данное всем тем, кто потерял близких 11 сентября 2001 года, что мы никогда не забудем тех, кого потеряли, и что США никогда не будут колебаться в своей приверженности предотвратить новую атаку на нашу родину и обеспечить безопасность американского народа», – продолжал Байден.

Президент отметил, что в результате этих усилий «Аль-Кайда» была значительно ослаблена в Афганистане, где США завершают свою самую длительную войну и выводят войска. Тем не менее, заявил Байден, США будут и в дальнейшем бдительно отслеживать угрозы со стороны террористических группировок, которые «дали метастазы во всем мире».

«Я хочу выразить неизменную благодарность военнослужащим, которые участвовали в операции, подвергая себя огромному личному риску, и государственных служащих во всем правительстве, обеспечивших успех нашей миссии десять лет назад, – добавил президент. – Мы будем и дальше чтить всех храбрых женщин и мужчин, наших военных, наших профессионалов в области разведки и борьбы с терроризмом и многих других, кто делает экстраординарную работу по обеспечению безопасности американского народа».