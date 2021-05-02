Zip-пакеты: причины востребованности такой упаковки

Упаковочная продукция с zip-lock востребована в разных сферах деятельности людей. Впервые такую застежку запатентовали в 1951 году. Сначала подобные изделия продавали исключительно промышленным организациям, только спустя некоторое время они стали доступны в быту. Сейчас такие пакетики используются повсеместно – их можно приобрести на https://wellpacks.com.ua/catalog/zip-pakety, популярность такой продукции вполне оправдана, ведь эксплуатационные характеристики отличные. Герметичность объясняется особенностями конструкции, края пакетика плотно соединены специальным замком.

Любой предмет в этой упаковке будет надежно защищен от неблагоприятных факторов внешней среды. Открывать и закрывать пакетик можно очень много раз, он способен выдержать больше сотни циклов открытия и закрытия. Делают подобную продукцию из безопасных материалов. К преимуществам можно отнести:

высокий уровень прочности;

экологическую составляющую – в таких пакетах можно без опасений хранить продукты питания;

на изделиях могут быть логотипы и надписи, что сделает ваши товары привлекательнее для клиентов;

пакетики абсолютно герметичны, внутрь не проникнет влага.

К плюсам относится и доступная стоимость, купить упаковку zip-lock могут все желающие.

Хранение различных продуктов с упаковкой zip-lock становится гораздо удобнее. Приобрести такую упаковку предлагает Велпакс – интернет-магазин пакетов в Украине. Сегодня сложно представить отрасль, где такая продукция не нашла бы применения. Это отличный вариант для хранения разнообразных предметов.

Застежки максимально плотно закрывают пакеты, случайно они не откроются. Можно без опасений упаковывать в них сыпучие товары. Вид у них будет эстетичным, к плюсам можно отнести и то, что покупатель сразу увидит продукт, который помещен в упаковку.

Почему пакеты с zip-lock стоит купить в Wellpacks

Компания Wellpacks уже больше десяти лет производит упаковочную продукцию и за этот период времени помогла многим покупателям купить качественные пакеты. Вся предлагаемая продукция проверяется на герметичность, швы прочные, у всех партий есть паспорт качества.

Сотрудничать с Wellpacks стоит по нескольким причинам:

качество продукции гарантировано;

упаковка будет подобрана согласно вашим требованиям;

зип-пакеты поставляются в разные города Украины.

У компании более пятисот постоянных заказчиков, и их количество увеличивается.