В сети появились вульгарное фото Меган Маркл с бывшим парнем

На кадрах, датированных 2002 годом, Меган Маркл позирует в разное время в обнимку с неким Карлосом Крутцфельдтом (Carlos Krutzfeldt). Согласно подписи под постом, на тот момент пара находилась в отношениях. Публикация набрала больше 93 тысяч лайков и распространилась в интернете.

Пользователи сети оценили редкие фото в комментариях. «Она такая красивая!», «Они выглядят, как брат и сестра», «Если честно, они оба сногсшибательны!», «Боже, она и сейчас выглядит точно так же», — высказывались они.

Известно, что для Меган Маркл брак с принцем Гарри – второй. Ранее она была замужем за режиссером Тревором Энегльсом, пара развелась в 2013-м. В ноябре 2017 года ей сделал предложение принц Гарри, и они поженились в мае 2018 года. Через год на свет появился их первый ребенок — мальчика назвали Арчи.