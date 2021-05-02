В Мексике нашли остатки древнейшей в Латинской Америке пирамиды

Мексиканские археологи обнаружили остатки ранее неизвестной пирамиды в центре городской застройки на территории муниципалитета Тлальманалько в штате Мехико. Как полагают ученые, это сооружение было частью сакрального или жилого дворцового комплекса, существовавшего в городе в XIV–XV веках и пришедшего в упадок вскоре после ацтекского завоевания. О находке сообщает официальный сайт Национального института антропологии и истории (INAH).

Тлальманалько расположен в юго-восточной части современного штата Мехико, приблизительно в 30 километрах к юго-востоку от мексиканской столицы. В последние века доколумбовой эры здесь возник крупный альтепетль — территориально-политический центр. Его появление ученые относят к XIII веку и связывают с одним из племен группы чичимеков, мигрировавших в долину Мехико с севера.

В XIV веке он вошел в состав конфедерации Чалько, которая не только участвовала в ритуальных Цветочных войнах, но и противостояла экспансии Тройственного союза ацтеков в Центральной Мексике. В 1465 году, во время правления Монтесумы I, ацтеки захватили Тлальманалько и властвовали над ним вплоть до прихода испанцев под предводительством Эрнана Кортеса. В своем третьем письме королю Карлу V Кортес сообщал, что в начале апреля 1521 года он встречался в этом городе с предводителями альтепетлей Чалько и заключил с ними союз перед решающим походом на ацтекский Теночтитлан.

Hervé Monterrosa Desruelles / INAH

Неизвестная ранее постройка была обнаружена в центральной части Тлальманалько археологами из Национального института антропологии и истории (INAH) во главе с Эрве Монтерроса Десруэлем (Herve Monterrosa Desruelles). Ученые провели раскопки в связи с предстоящим строительством по просьбе владельца участка, который обратил внимание небольшую возвышенность, расположенную на его территории. Обследовав холм, археологи натолкнулись на руины монументального сооружения пирамидальной формы.

От пирамиды сохранились три уровня, общая высота которых составляет около девяти метров. Ее остатки занимают площадь размером 12 × 18 метров, однако Десруэль отмечает, что от первоначальной постройки осталось, по-видимому, не более трети: большая часть ее была разрушена позднейшей застройкой. Еще один участник исследования, архитектор Рикардо Арредондо Рохас (Ricardo Arredondo Rojas) полагает, что непосредственно после возведения пирамида имела квадратное основание со стороной от 35 до 45 метров.

Hervé Monterrosa Desruelles / INAH Hervé Monterrosa Desruelles / INAH Изучение структуры пирамиды показало, что в истории ее строительства можно выделить два этапа. Сооружение первоначальной архитектурной конструкции, по мнению ученых, началось около 1350 года, в эпоху расцвета Чалько. Об этом говорят такие особенности строительной технологии, как стены из тесаных каменных блоков и использование раствора на основе извести и измельченного тесонтле (пористой вулканической породы) с добавлением озерного ила. На втором этапе, который отличает резкое падение качества строительных работ, пирамиду увеличили в размерах, соорудив засыпные конструкции, в которых промежутки между стенами из колотого камня заполнялись керамическим боем. Исследователи предположили, что это произошло примерно 100 лет спустя, после захвата Тлальманалько ацтеками.

Ricardo Arredondo Rojas / INAH Hervé Monterrosa Desruelles / INAH

Битая расписная керамика, обнаруженная в засыпке стен, принадлежит к культурной традиции эпохи Чалько. Археологи нашли и практически не поврежденные сосуды, которые отличает высокое мастерство изготовления. Обилие высококачественной керамики, без сомнения, тесно связано с высоким статусом пирамиды. Однако ответить на вопрос, было ли раскопанное здание дворцом, возведенным для местного правителя в эпоху гегемонии конфедерации Чалько, или представляло собой культовый объект, пока затруднительно. Ученые надеются, что дальнейшие раскопки предоставят дополнительные археологические данные, которые помогут определить назначение пирамиды в Тлальманалько.