В Европарламенте обвинили Россию в атаках на демократию

«Думаю, они пытались атаковать сердце европейской демократии», — отметил Сассоли. Он добавил, что Европа хочет продолжать делать все, чтобы граждане России могли иметь правовое государство и демократию.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал «лишенными оснований» санкции Москвы против европейских чиновников. «Это решение, прямо направленное против Европейского Союза и его государств-членов, неприемлемо, лишено каких-либо юридических оснований и необоснованно», — отметил Боррель, подчеркнув, что действия Москвы четко демонстрируют, что российские власти избрали путь конфронтации вместо того, чтобы стремиться повернуть вспять негативную траекторию отношений между ЕС и Россией.

Напомним, 30 апреля Россия ввела санкции против восьми европейцев, среди них: председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр.