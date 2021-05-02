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В Европарламенте обвинили Россию в атаках на демократию

Ответные российские санкции являются попыткой атаковать европейскую демократию. Об этом заявил председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли, передает итальянская радиостанция Radio1.

«Думаю, они пытались атаковать сердце европейской демократии», — отметил Сассоли. Он добавил, что Европа хочет продолжать делать все, чтобы граждане России могли иметь правовое государство и демократию.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал «лишенными оснований» санкции Москвы против европейских чиновников. «Это решение, прямо направленное против Европейского Союза и его государств-членов, неприемлемо, лишено каких-либо юридических оснований и необоснованно», — отметил Боррель, подчеркнув, что действия Москвы четко демонстрируют, что российские власти избрали путь конфронтации вместо того, чтобы стремиться повернуть вспять негативную траекторию отношений между ЕС и Россией.

Напомним, 30 апреля Россия ввела санкции против восьми европейцев, среди них: председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр.

2 мая, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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