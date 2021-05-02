Умерла обладательница «Оскара» знаменитая Олимпия Дукакис

После длительных проблем со здоровьем 89-летняя артистка скончалась в Нью-Йорке утром 1 мая. «Она, наконец, обрела покой с Луисом», — сказал родственник, имея в виду ее мужа.

Олимпия Дукакис получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Власть луны», где сыграла Роуз Касторини. Вместе с актрисой снимались певица Шер и актер Николас Кейдж. Она также была трижды номинирована на «Оскар» за роли в сериалах «Удачный день», «Городские истории» и «Жанна Д’Арк».