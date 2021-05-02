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Умерла обладательница «Оскара» знаменитая Олимпия Дукакис

Американская актриса, обладательница премии «Оскар» Олимпия Дукакис умерла на 90-м году жизни, об этом сообщил ее брат Апполо Дукакис на странице в Facebook.

После длительных проблем со здоровьем 89-летняя артистка скончалась в Нью-Йорке утром 1 мая. «Она, наконец, обрела покой с Луисом», — сказал родственник, имея в виду ее мужа.

Олимпия Дукакис получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Власть луны», где сыграла Роуз Касторини. Вместе с актрисой снимались певица Шер и актер Николас Кейдж. Она также была трижды номинирована на «Оскар» за роли в сериалах «Удачный день», «Городские истории» и «Жанна Д’Арк».

2 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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