У Путина рассматривали устранение сына Лукашенко

Об этом политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) заявил в программе «Студия Запад» с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

По мнению аналитика, у Кремля был следующий сценарий:

«У них сорвалось не только наступление на Украину. Одновременно у них сорвался и 25 лет вынашиваемый аншлюс Беларуси.

Ведь смотрите, какой праздник души они себе запланировали:

21 апреля — обращение фюрера к народу о «новых кораблях, готовых прибыть в российскую гавань»;

22 апреля — приползает Лукашенко, готовый согласиться на аншлюс;

23 апреля — уже было объявлено за неделю торжественное, новое, чрезвычайное заседание Совета Федерации (России — ред.). Видимо, по принятию каких-то новых членов или разрешению послать войска в новые места».

Однако, широко анонсированное заседание СФ РФ вынуждено было закончиться принятием закона об органических удобрениях, «разрешающего крестьянам каким-то образом собирать навоз».

«Мерзавец, конечно, Лукашенко, серийный убийца и диктатор, но как он возит мордой об стол Путина — это невероятно!», — отметил Пионтковский.

В свою очередь Кремль, добавил политолог, шантажировал Лукашенко расправой над его самым младшим сыном Николаем.

«Недаром поднимался вопрос о семье. Все знают, что у этого мерзавца единственное человеческое качество — это любовь к Коленьке, которого он воспитывает как отец-одиночка. При живой матери. Ему практически открытым текстом говорилось: «Не подпишешь — мы Коленьку замочим». Вот в чем смысл», — объяснил Андрей Пионтковский.

«И все равно он не подписал. И уехал… Он спокойно все это читает. Он такой же», — подчеркнул эксперт.