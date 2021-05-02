Спортивные драмы, которые мотивируют

Достаточно часто, для того чтобы достичь в жизни желаемого, нам нужны классные мотиваторы. Такими, например, есть интересные фильмы с запутанным сюжетом, талантливыми актерами и классной режиссурой.

Мы подготовили для вас 5 замечательных фильмов о спортивных достижениях. Главные актеры этих драм вдохновляют, воплощают веру в себя и мотивируют.

«Невидимая сторона» / «The Blind Side»

Год выхода: 2009

Жанр: драма

Режиссер: Джон Ли Хэнкок

Главные роли: Сандра Буллок, Куинтон Аарон, Тим Макгро, Джей Хэд, Кэти Бэйтс

Фильм основан на реальных событиях. Главным персонажем фильма является темнокожий мальчик Майкл, который постоянно кочует из одной приемной семьи в другую. Это продолжалось до тех пор, пока парень не попадает в семью, которая полюбила и поверила в ребенка. Благодаря приемной семьи Майкл начинает играть в американский футбол. Это начало новой, совсем другой истории для Майкла Оэра.

«Левша» / «Southpaw»

Год выхода: 2015

Жанр: драма, экшен, спортивный

Режиссер: Антуан Фукуа

Главные роли: Джейк Джилленхол, Форест Уитакер, Рэйчел Макадамс, Наоми Харрис

История о профессиональном боксере Билли Хоупе, который имел славу, признание и уважение. Однако со временем мужчина иначе расставляет приоритеты, поэтому семейные проблемы тянут его на дно. Билли готов сдаться, но неожиданно для самого себя он формирует стимул – его дочь. Благодаря этому он снова начинает тренироваться и ставит себе высокие цели.

«Тренер Картер» / «Coach Carter»

Год выхода: 2005

Жанр: спортивный, драма

Режиссер: Томас Картер

Главные роли: Сэмюэл Л. Джексон, Роб Браун, Ченнинг Татум, Рик Гонзалес, Роберт Ричард, Ашанти

В фильме рассказывается о реальном тренере, который жил и работал в США. Его методика достаточно специфическая и необычная. За это мужчину некоторые поддерживал, а кто-то осуждал. Так, например, Картер позволял ребятам тренироваться только тогда, когда они имели хорошие оценки. А выход на поле и участие в соревновании вообще нужно было заслужить.

«Пазманский дьявол» / «Bleed for This»

Год выхода: 2016

Жанр: спортивный, драма

Режиссер: Бен Янгер

Главные роли: Майлз Теллер, Кэти Сагал, Аарон Экхарт

Винни Пациенца был звездой ринга в 80-х годах, но участвуя в трех подряд боях боксер все раза потерпел поражение. Поэтому репутацию и популярность боксер потерял. Однако ситуацию изменил новый тренер Винни, ведь благодаря ему боксер перешел в другую весовую категорию и…получил злую шутку судьбы.

«Несломленный» / «Unbroken»

Год выхода: 2014

Жанр: драма

Режиссер: Анджелина Джоли

Главные роли: Джек О’Коннелл, Miyavi, Гаррет Хедлунд

Фильм снят на основе реальных событий. В центре сюжета Луи Замперини, который был легкоатлетом и участником Олимпийских игр. С началом Второй мировой войны жизнь человека кардинально изменится и больше никогда не будет такой, как раньше.