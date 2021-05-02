Россия отправит на металлолом последний подводный крейсер

Перезагружать реактор и модернизировать 170-метровый корабль, способный нести на борту 20 твердотопливных баллистических ракет Р-39, не планируется. Его дальнейшая эксплуатация оценивается как «излишне затратная и нецелесообразная», пояснил источник РИА.
После завершения службы «Дмитрий Донской» планируют законсервировать, а затем отправить на утилизацию в бухте «Севмаша» в Северодвинске. Два года назад туда же для порезки на металлолом прибыли еще две подлодки этого типа — «Северсталь» и «Архангельск».
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