Россия отправит на металлолом последний подводный крейсер

Последняя находящаяся в составе ВМФ России атомная подлодка класса «Акула» — ТК-208 «Дмитрий Донской» — будет выведена из эксплуатации и утилизирована.Самая большая действующая субмарина в мире, построенная в 1970х и спущенная на воду в 1980 году, прослужит еще три-четыре года до полной выработки топлива в ядерном реакторе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Перезагружать реактор и модернизировать 170-метровый корабль, способный нести на борту 20 твердотопливных баллистических ракет Р-39, не планируется. Его дальнейшая эксплуатация оценивается как «излишне затратная и нецелесообразная», пояснил источник РИА.

После завершения службы «Дмитрий Донской» планируют законсервировать, а затем отправить на утилизацию в бухте «Севмаша» в Северодвинске. Два года назад туда же для порезки на металлолом прибыли еще две подлодки этого типа — «Северсталь» и «Архангельск».