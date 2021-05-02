Паспорта РФ получили более полумиллиона коллаборантов Донбасса

Порядка 527 тысяч жителей сепаратных «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины за два года получили российское гражданство в упрощённом порядке, сообщило МВД России. Коллаборанты в основном остались на территории Украины.

В ведомстве отметили, что за тот же период в предоставлении гражданства отказали почти двум тысячам человек. По данным МВД, причиной 40 процентов отказов стало наличие у людей ограничений на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или из-за принятого в их отношении решения о нежелательности пребывания в стране. Около трети подавших заявление не смогли получить гражданство, так как имеют неснятую или непогашенную судимость, ещё 25 процентов – из-за выступлений за насильственное изменение основ конституционного строя России и создание угрозы безопасности, пишет издание «Коммерсантъ».