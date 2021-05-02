Новый фильм о Трансформерах нашел исполнительницу главной женской роли

К проекту присоединилась звезда драмы «Иуда и черный мессия» Доминик Фишбэк. О каком именно персонаже идет речь, пока неизвестно.

Утверждается, что решение об утверждении Фишбэк было поддержано всеми заинтересованными сторонами в компаниях Paramount, eOne и Hasbro. Напомним, что титульную мужскую роль исполнит Энтони Рамос, прославившийся после выхода мюзикла «Гамильтон». Скорее всего, именно Рамос предложил кандидатуру Фишбэк, так как знаком с ней еще со студенческих времен. Постановщиком назначен Стивен Кейпл мл., в активе которого популярная боксерская драма «Крид 2».

Содержание проекта пока не уточняется, известно лишь, что сюжетная линия, вероятнее всего, будет опираться не на фильмы, которые снимал режиссер Майкл Бэй, а на спин-офф под названием «Бамблби», выпущенный в 2018 году. Ожидается, что съемки стартуют уже летом 2021 года, так как картина с рабочим названием «Трансформеры 6» заявлена в прокат на 24 июня 2022 года.