Николь Кидман оказалась неузнаваема с кудрявым каре на съемках нового фильма

Австралийско-американская актриса Николь Кидман снимается в новом фильме «Быть Рикардо» (Being the Ricardos), в котором появилась в неожиданном для всех амплуа – стилисты сделали знаменитости каре с челкой в стиле 50-х.

Также в главной роли вместе с Кидман появится актер Хавьер Бардем.

В кадре видно, что кинозвезда на съемках была одета в пуховик, но из-под низа выглядывало вечернее платье ярко-фиолетового оттенка, а на другом снимке – наряд оливкового цвета с переливами.

Отметим, «Быть Рикардо» – это предстоящий американский биографический драматический фильм, сценарист и постановщик которого является Аарон Соркин. В главных ролях появятся Николь Кидман и Хавьер Бардем.

По сюжету главные герои сталкиваются с кризисом, который может поставить под угрозу их карьеру и брак.