NASA приостановило контракт со SpaceX на создание лунного посадочного модуля

NASA потребовало от SpaceX временно приостановить работы над созданием лунной версии космического корабля Starship, предназначенной для доставки астронавтов на поверхность Луны. Это произошло через несколько дней после того, как Blue Origin и Dynetics, которые тоже претендовали на контракт по созданию лунного посадочного модуля, но проиграли конкурс, опротестовали выбор SpaceX в качестве победителя.

В 2019 году власти США объявили, что в 2024 году американские астронавты впервые со времен программы «Аполлон» высадятся на Луну. В рамках новой программы, названной «Артемида», США вместе с ESA и другими космическими агентствами также будут создавать на окололунной орбите посещаемую станцию Gateway. Для ускорения разработки NASA отдало многие элементы программы в руки частных компаний. В частности, в 2020 году агентство объявило три компании-претендента на контракт по созданию посадочного модуля для доставки людей и грузов с орбитальной станции на поверхность Луны. Ими стали SpaceX, Blue Origin и Dynetics. Две последние компании предложили проекты аппаратов, разработанные «с нуля», а SpaceX решила использовать для этого лунную версию Starship — второй ступени одноименной сверхтяжелой ракеты, одновременно выступающей в качестве космического корабля.

NASA отмечало, что планирует выбрать до двух победителей, которые получат итоговые контракты на разработку и первые миссии. 16 апреля 2021 года агентство объявило, что контракт на создание лунного посадочного аппарата получила SpaceX. NASA объяснило, что проект SpaceX победил как по запрашиваемой сумме, составляющей 2,9 миллиарда долларов, так и по результатам технического анализа проектов.

Через полторы недели после решения NASA обе проигравшие конкурс компании — Blue Origin и Dynetics — обжаловали решение агентства, обратившись к счетной палате США. Blue Origin обосновало обжалование несколькими факторами. Компания посчитала, что NASA некорректно рассмотрело проекты Blue Origin и SpaceX, недооценив первый и не придав значения недостаткам второго. Кроме того, Blue Origin указала на то, что NASA практически в последний момент поменяло вес рассматриваемых параметров проектов и придало основное значение стоимости контракта (это произошло из-за сокращения финансирования лунной программы). Dynetics обосновало свое обжалование решения NASA тем, что агентство уже несколько месяцев знало о том, что не получит достаточное финансирование для этого конкурса, а глава NASA еще в феврале заявил, что высадка астронавтов в 2024 году больше не выглядит реалистичной. В сложившейся ситуации, отмечает Dynetics, NASA должно было пересмотреть условия конкурса, попросить компании скорректировать их проекты или же вовсе отменить конкурс.

Спустя несколько дней после того, как Blue Origin и Dynetics опротестовали итоги конкурса, NASA обратилось к SpaceX с требованием прекратить все работы, связанные с контрактом, до момента, когда счетная палата рассмотрит ситуацию и вынесет свое решение о корректности итогов конкурса.

Согласно правилам, счетная палата имеет 100 дней на рассмотрение жалоб. Таким образом, решение будет вынесено не позднее, чем 4 августа. Стоит отметить, что приостановка разработки касается именно лунной версии Starship, тогда как работы по обычной версии могут продолжаться. Кроме того, лунная версия Starship имеет не так много отличий от основной: она будет лишена закрылков и теплового щита, но будет оснащена двигателями в верхней части корпуса, которые позволят садиться на поверхность Луны, почти не воздействуя на реголит, в отличие от основных двигателей, расположенных в самой нижней части корабля. Таким образом, приостановка работ вряд ли окажет существенное влияние на общий срок разработки.