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Марго Робби стала лицом часов Chanel J12

Марго Робби стала лицом часов Chanel J12

Актриса Марго Робби стала лицом часов Chanel J12. Фото рекламной капании с ее участием появились в Instagram.

В 2018 году актриса стала послом модного дома и на красной дорожке последней церемонии Оскар блистала в наряде от Chanel.

А теперь Робби присоединилась к группе знаменитостей, которые в разное время становились лицом J12: Наоми Кэмпбелл, Клаудии Шиффер, Ванессе Паради, Лили-Роуз Депп, Кире Найтли и др.

«Это совершенно особое ощущение – быть в числе вдохновляющих женщин – муз этой кампании. Быть лицом J12 для меня значит уметь признавать и ценить время», – заявила актриса.

Источник: korrespondent.net

2 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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