«Индженьюити» разрешили летать на Марсе до конца августа вдоль долины

NASA решило продлить работу первого марсианского дрона «Индженьюити» до конца августа 2021 года. Ожидается, что вертолет займется фоторазведкой местности и поможет марсоходу в прокладке маршрута движения и выборе интересных объектов для детального изучения, сообщается на сайте NASA.

«Индженьюити» работает на Марсе с февраля и совершил уже три полета. Ожидается, что благодаря дрону инженеры смогут понять особенности пилотирования подобных аппаратов в атмосферах тел Солнечной системы, а также возможности их применения в деле фоторазведки местности. Дрон получает энергию от солнечной панели и способен подниматься в воздух при помощи пары соосных винтов, диаметром 1,2 метра каждый. Он оснащен черно-белой (для навигации) и цветной камерами, а также аккумуляторами и антенной.

Свой четвертый полет дрон должен был совершить 29 апреля, однако из-за срабатывания сторожевого таймера его перенесли на 30 апреля. В итоге аппарат смог провести в воздухе рекордные 117 секунд, успев за это время вначале подняться на высоту 5 метров, затем пролететь на юг примерно 133 метра, после чего вернуться в первоначальную точку, где и совершил посадку.

Снимок дрона во время четвертого полета, сделанный ровером.

Изначально команда дрона говорила лишь о пяти экспериментальных полетах аппарата, однако теперь, проанализировав полученные в ходе полетов данные, решила не сворачивать программу работ после пятого полета, а продлить ее до конца августа. Таким образом, если пятый полет дрона закончится успехом, то состоится переход от фазы демонстрации возможности полета к фазе демонстрации возможности долговременной фоторазведки местности.

Ожидается, что полеты будут выполнять раз в две-три недели и не должны сильно отвлекать ровер от выполнения своей научной программы. В задачи «Индженьюити», который будет перелетать от одной стоянки марсохода к другой, входит получение снимков интересных целей для ровера, прокладка возможных маршрутов его движения, а также составление стереоизображений окружающей местности.