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Флоренс Пью снимется в психологическом триллере «Чудо»

Флоренс Пью снимется в психологическом триллере "Чудо"

Флоренс Пью сыграет в психологическом триллере «Чудо», режиссёром которого выступит Себастьян Лелио, взявший «Оскар» за драму «Фантастическая женщина». Над сценарием поработала Элис Бирч («Нормальные люди»).

В основе сюжета лежит одноимённый роман Эммы Донохью. События развернутся в 1859 году в Ирландии. Главная героиня — медсестра из Британии — переезжает в ирландскую деревню, чтобы узнать больше о местном «чуде». Так жители называют девушку, которая месяцами может жить без еды.

Это рассказ о двух незнакомках, которые меняют жизни друг друга, а также история о противостоянии добра и зла.

Производство стартует в августе этого года в Ирландии.

2 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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