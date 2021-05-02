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Диетологи посоветовали простой «напиток долголетия»

Кофе может стать напитком долголетия, если в него добавить лимон. Об этом говорят ученые, которых цитирует bazaar.

Специалисты провели ряд исследований и выяснили, что сочетание кофе и лимона снабжает организм двойной порцией антиоксидантов.

В кофе содержатся флавоноиды, которые в сочетании с витамином С из цитруса в два раза активнее борются со свободными радикалами. Антиоксиданты помогают предотвратить окислительные процессы в организме, которые приводят к ослаблению иммунитета, преждевременному старению и вызывают некоторые хронические болезни.

В лимонном соке и в кофейных зернах содержатся железо, цинк и витамины группы В, которые стимулируют выработку иммуноглобулинов, защищающих организм от вирусов и патогенов, избавляют от чувство сонливости, улучшают концентрацию и память.

2 мая, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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