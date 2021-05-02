Диетологи посоветовали простой «напиток долголетия»

Специалисты провели ряд исследований и выяснили, что сочетание кофе и лимона снабжает организм двойной порцией антиоксидантов.

В кофе содержатся флавоноиды, которые в сочетании с витамином С из цитруса в два раза активнее борются со свободными радикалами. Антиоксиданты помогают предотвратить окислительные процессы в организме, которые приводят к ослаблению иммунитета, преждевременному старению и вызывают некоторые хронические болезни.

В лимонном соке и в кофейных зернах содержатся железо, цинк и витамины группы В, которые стимулируют выработку иммуноглобулинов, защищающих организм от вирусов и патогенов, избавляют от чувство сонливости, улучшают концентрацию и память.