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Британия предложила G7 сообща бороться с фейками из России

Великобритания выступила инициатором создания механизма быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб, передает Reuters.

«Когда распространяются ложь, пропаганда или fake news, в том числе из России или Китая, или по всему миру, нужно не по отдельности, а сообща опровергать их и рассказывать правду», — отметил Рааб.

Вопрос о создании данного механизма страны группы G7 рассмотрят в ближайшее время. Британия в этом году председательствует в Группе.

2 мая, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта
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