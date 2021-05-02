Белый дом обнародовал секретные приказы Трампа по ударам вне боевых зон

По информации газеты, в октябре прошлого года она вместе с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU) добилась через суд раскрытия этих материалов в рамках закона о свободе информации (FOIA).
В правилах в том числе речь идет о действиях спецназа и нанесении ударов беспилотниками вне зон боевых действий. Как пишет издание, Белый дом унаследовал это дело и потребовал отсрочки.
В правилах, изданных Трампом в 2017 году для контртеррористических операций «прямого действия», указывается, что, в частности, в них приоритет отдается не ликвидации террористов, а их захвату для дальнейшего получения разведывательной информации.
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