Байден провел тайную встречу с главой «Моссад» в связи с Ираном

Об этом сообщает Axios .

По данным источников издания, представители двух стран обсудили новую информацию об Иране.

Собеседники Axios утверждают, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху передал Коэну сведения об Иране. Глава «Моссада» уже доложил премьеру об итогах встречи с американским президентом. Детали разговора не раскрываются. Белый дом не информировал о встрече.

В конце апреля в Вашингтоне прошла американо-израильская встреча. Стороны договорились бороться с угрозой распространения беспилотников и управляемых ракет и отметили агрессивное поведение Ирана. В то же время, США продолжают переговоры о возвращении в «ядерной сделки» с Тегераном.