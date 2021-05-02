Європарламент визнав, що Ющенка отруїли росіяни: депутат пояснив нюанси

У резолюції Європейського парламенту, яка була ухвалена на випадок вторгнення Росії, йдеться про те, що отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка є справою рук російських спецслужб.

В ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» 30 квітня євродепутат Пятрас Ауштрявічюс пояснив, що питання отруєння не тільки Ющенка, але й інших опонентів російського президента Володимира Путіна є сигналом для останнього.

«Росія використовує отруєння своїх опонентів. Це роблять інституції, які безпосередньо пов’язані з Кремлем. Серед постраждалих не тільки сім’я Скрипалів. Перелік дуже довгий», – сказав політик.

За словами євродепутата, в такий спосіб Європа посилає сигнал Путіну: ми знаємо, що ви робите, і якщо будете продовжувати, то заплатите високу ціну.

Відзначимо, що в документі Європарламенту Ющенко, Скрипаль, Володимир Кара-Мурза, Олексій Навальний та інші названі жертвами російських спецслужб. Також зазначається, що вони були або є опонентами президента РФ.