Юлия Мендель теперь будет позорить Украину на международном уровне

«Если кто-то думал, что со вчерашнего дня фамилию Мендель можно забыть, то это зря. Запасайтесь терпением – позора еще будет очень много. В ОП заявили, что Юлия Мендель и в дальнейшем работать с ними, но уже не будет смешить нас своими залетами с президентом. Теперь она станет заниматься международными коммуникациями».- так прокомментировал последние события на своей странице в Facebook политик Тарас Черновил.

По мнению Черновола, что такое международные коммуникации у Зеленского, похоже, еще не поняли. Это не то, когда где-то за столом собираются взрослые из разных стран и приглашают паяцев их немного посмешить. Это одна из важнейших сфер деятельности президентской ветви власти. И даже если окажется, что это лишь международные медийные коммуникации, то ответственность здесь архиважная.

Политолог отмечает, Юлия Мендель теперь будет развивать международное информационное присутствие Украины. «Это такой трэш, что я не могу придумать ничего лучшего, как процитировать детскую сказочку о Незнайке. Помните четвертую главу, где он вдруг захотел стать поэтом? Понаписывал где-то такую же ахинею, что и эта дама производила чуть ли не ежедневно. А, когда все маленькие человечки от этого немного офигели и очень обиделись, Незнайка их утешил, что пойдет на улицу к соседям стишки почитать. Вот только герои сказки оказались на голову мудрее наших деятелей с ОП. Они Незнайке запретили себя еще и перед соседями унижать. А эти «особо одаренные» наоборот свою Незнайку решили отправить погастролировать перед соседскими слушателями», – написал Тарас Черновил.