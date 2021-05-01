Врачи рассказали об удивительных свойствах «солнечного» витамина

Нередко витамин D принято называть «витамином солнечного света», так как он вырабатывается в коже в качестве ответа на солнечный свет. Речь идет о жирорастворимом витамине из семейства соединений, в которое входят витамины D-1, D-2 и D-3.

В частности, отмечается, что витамин D выполняет несколько важных функций. Самым важными из них являются регулирование всасывания кальция и фосфора, а также обеспечение нормальной работы иммунной системы.

Получение достаточного количества витамина D важно для нормального роста и развития костей и зубов, а также для повышения сопротивляемости некоторым заболеваниям.

Кроме того, есть и другие удивительные преимущества витамина D. Дело в том, что он снижает риск развития рассеянного склероза. Об этом сказано в исследовании 2006 года, опубликованном в Журнале Американской медицинской ассоциации. Он снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и помогает снизить вероятность развития гриппа, согласно исследованию 2010 года, опубликованному в Американском журнале клинического питания.