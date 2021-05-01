Впервые в истории обнаружена беременная мумия

Польские археологи впервые обнаружили беременную мумию. При сканировании они обнаружили в брюшной полости мумии кости крошечной ступни, после чего провели полное сканирование. Оно и подтвердило, что ступня принадлежала зародышу, все еще находящемуся в утробе мумифицированной матери. Как сообщает телеканал «Наука», исследование опубликовано в Journal of Archaeological Science , коротко о нем рассказывает Science Alert .

Мумия вместе с саркофагом были подарены Варшавскому университету в 1826 году и с 1917 года хранятся в Национальном музее в Варшаве. Сначала мумию считали женщиной, но в начала 1920 годов расшифровали имя на саркофаге, где говорилось, что погребенного звали Хор-Джехути, он занимал высокое положение в Египте. Однако почти столетие спустя, в 2016 году, компьютерная томография показала, что мумия все-таки, женская: кости были слишком хрупкими, мужские репродуктивные органы отсутствовали, трехмерная реконструкция показала грудь.

Ученые предположили, что в XIX веке торговцы древностями, которые не церемонились с артефактами, поместили в саркофаг совершенно другую мумию, чтобы продать ее подороже. Версия подтверждается и повреждением некоторых повязок на мумии.

Кем была при жизни эта женщина установить уже не удастся, но ее мумифицировали с большой осторожностью и с богатым набором амулетов, а это значит, что она была важной персоной. Женщина умерла чуть более 2000 лет назад, в возрасте от 20 до 30 лет. Развитие плода предполагает, что она была на 26-30 неделе беременности.

Это первое в истории открытие беременной забальзамированной мумии. Находка ставит целый ряд вопросов о древних египетских духовных верованиях, например, о том, считали ли древние египтяне, что нерожденный ребенок может перейти в загробный мир или эта мумия была странным исключением из правил.