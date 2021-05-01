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В Пентагоне назвали сферы противостояния с Китаем

Пентагон считает правила международного порядка и экономику основными сферами противостояния США и Китая. Об этом заявила первый замминистра обороны США Кэтлин Хикc

В то же время чиновница отказалась называть неизбежным конфликт с Китаем в военном измерении. Хикс отметила, что стороны должны избегать ненужной военной напряженности, поскольку она противоречит национальным интересам двух стран.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что цель США — «победить в XXI веке», и для этого они конкурируют с разными странами. Главным конкурентом американский лидер назвал Китай.

1 мая, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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