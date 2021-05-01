Ученые предложили «чудо-диету» для здоровья и долголетия

Снизить угрозу развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней, и в итоге продлить жизнь можно, если наладить правильное питание. Так считают ученые из Университета Алабамы, которых цитирует The Express.

Специалисты провели исследование с участием мужчин, страдающих ожирением и имеющих предрасположенность к диабету. Добровольцев разделили на две группы — первую попросили питаться в течение 8 часов в первой половине дня, второй предложили диету с питанием, распределенным в течение всего дня. Через пять недель у представителей первой группы появились улучшения: уровень инсулина и артериальное давление стали быстро приходить в норму, а аппетит снизился.

Ученые поясняют — указанный режим питания перестраивает обмен веществ. Так, легкое голодание запускают в организме защитные механизмы, состояние его клеток улучшается, они приходят в тонус, и это улучшает регуляцию уровня сахара в крови, повышает сопротивляемость стрессу, подавляет очаги воспаления. При этом, подвергаясь испытаниям, стареющие клетки отправляются на утилизацию в первую очередь, таким образом ткани организма омолаживаются.

Эксперты все же призывают перед планированием рациона и диеты консультироваться с врачом.