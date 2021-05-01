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Собаки могут учуять Covid-19 у человека за неделю до положительного теста

Тестовые испытания, проведенные  компанией, работающей с собаками-ищейками, показали впечатляющие результаты. В течение нескольких месяцев группу бельгийских футболистов тестировали как с помощью ПЦР-теста, так и с помощью мазков, забор которых осуществлялся подмышками, и которые затем давали нюхать специально обученным собакам.

В 99,5% случаев наш результат соответствовал результатам ПЦР-теста», — рассказал журналистам исследователь.

Однако собаки реагировали намного быстрее. В ходе испытаний было установлено, что «запах коронавируса», который обнаруживают собаки, присутствует у человека с первого дня заражения, до того, как вирус будет выявлен в ходе стандартных тестов.

«Были игроки, у которых был отрицательный ПЦР-тест, но наш результат был положительным. Через 8 или 9 дней их тест оказывался положительным, — рассказал ученый. — Если бы они действовали исходя из нашего результата, зараженного игрока раньше бы поместили в карантин раньше, и вирус не распространился бы дальше в группе».

Благодаря собакам распространение вируса в футбольном клубе было остановлено.

Собаки-ищейки уже используются в аэропортах Бельгии, Финляндии и ОАЭ для проверки прибывающих пассажиров на Covid-19.

1 мая, 2021 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество Обсудить на форуме сайта
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