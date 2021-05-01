Собаки могут учуять Covid-19 у человека за неделю до положительного теста

Тестовые испытания, проведенные компанией, работающей с собаками-ищейками, показали впечатляющие результаты. В течение нескольких месяцев группу бельгийских футболистов тестировали как с помощью ПЦР-теста, так и с помощью мазков, забор которых осуществлялся подмышками, и которые затем давали нюхать специально обученным собакам.

В 99,5% случаев наш результат соответствовал результатам ПЦР-теста», — рассказал журналистам исследователь.

Однако собаки реагировали намного быстрее. В ходе испытаний было установлено, что «запах коронавируса», который обнаруживают собаки, присутствует у человека с первого дня заражения, до того, как вирус будет выявлен в ходе стандартных тестов.