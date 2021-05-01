Сколько стоит то самое синее платье Моники Левински

В Великобритании скандал — принц Гарри и Меган Маркл рассказали о проявлениях расизма и создании токсичной атмосферы в королевской семье. Стоимость 30-секундного рекламного ролика, вставленного в сенсационное интервью, доходила до 140 тысяч фунтов.

Откровения Моники в 1999 году телевизионщики оценили куда выше — 800 тысяч долларов за ролик. В рублях эта сумма была больше даже по курсу 20-летней давности (18 миллионов). Все рекламные сборы составили тогда 35 миллионов долларов. Особенно к месту пришлись ролики пятновыводителя «Ваниш» (отсылка к тому самому синему платью с биоматериалом 42-го президента США).

Интервью Левински, в котором она искренне плакала и смеялась, рассказывая о сексуальных отношениях с Биллом Клинтоном, посмотрели 60% американцев. Самой «второй леди» США после скандала удалось стать богаче на 3 миллиона долларов — такие деньги принесли права на трансляцию интервью и продажи книг.

Женщина, портрет которой был когда-то на всех мировых обложках, и сейчас продолжает попадать в новости.

Три года назад с ней произошел скандал в Израиле, куда женщина приехала, чтобы прочитать лекцию о том, как справляться с травлей в интернете. Но публику интересовало только одно: «Вы жалеете, что Клинтон до сих пор не извинился?» Не обращая внимания на договоренности с местным телевидением, Моника просто ушла со сцены и немедленно улетела домой.

«Пора сжечь и закопать синее платье», — сказала Моника Левински в 2014 году, когда последний раз решила подробно высказаться о скандале. В своей истории для эксклюзивного материала в популярного журнала она писала, что «глубоко сожалеет» о произошедшем между ней и Клинтоном.

Взять слово пришлось в том числе и для того, чтобы снять подозрения, что Билл Клинтон заплатил ей за молчание. Главным посылом текста было стремление еще раз попросить прощения у Хиллари Клинтон. Похоронила ли она свое синее платье или оно все еще висит в шкафу — неизвестно.

1.000.000 долларов предложил британский музей эротики за синее платье Моники Левински. Предложение осталось без ответа.