Сергей Притула предложил простую схему для подачи воды в Крым

Украинский шоумен, блогер и бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула считает, что Украина ни в коем случае не должна обсуждать подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу до деоккупации полуострова. Об этом он заявил , комментируя недавние слова экс-премьер-министра АРК и советника главы Офиса президента Сергея Куницына о потенциальной возможности продавать воду в Крым по просьбе российского руководства.

«Он говорит: «Пускай Путин нас просит, мы будем в выигрышном положении», – нет, это не так. Это просто выгодная для Кремля ситуация: хотя бы начать обсуждение, а там, глядишь, и воду дадут. Нам это подается якобы как какая-то потенциальная победа. Но ведь по всем международным конвенциям содержание людей на оккупированных территориях лежит на плечах оккупанта», – отметил Сергей Притула.

Таким образом претензии по поводу экологического ущерба от засухи следует переадресовать россиянам, убежден шоумен и политик.

«Что, на Украину сейчас переложить ответственность за эти проблемы? Нет, это на самом деле решается очень просто: Россия убирается из Крыма, и после этого в Крым идет вода», – заключил Сергей Притула.