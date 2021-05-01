Сергей Лавров признал,что благодаря Петру Порошенко и его западным союзникам, Путин потерял возможность признать независимость ДНР-ЛНР

Россия отказывается признавать независимость так называемых Донецкой и Луганской «народных республик» в связи с минскими соглашениями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Есть, скорее всего, аналогия с Абхазией и Южной Осетией, кроме одного исключения — в Абхазии и Южной Осетии … не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мероприятий. В случае с Донбассом, там ситуация была другая, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров нормандского формата (президент Олланд, канцлер Меркель, президент Порошенко, президент Путин), то они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесок, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять», — сказал Лавров.

Напомним, что в декларации в поддержку минских соглашениях, которые были подписаны президентом России Владимиром Путиным, говорится, что «поддерживают полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины».

Договор,который вынужден был подписать, под давлением западных партнеров, президент РФ, не дает ему возможности аннексировать еще одну часть Украины.