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Россия запретила въезд председателю Европарламента и спецдокладчику ПАСЕ по делу об отравлении Навального

Россия закрыла въезд в страну для восьми представителей официальных структур Евросоюза и отдельных европейских стран. Об этом сообщил российский МИД.

Въезжать в Россию теперь запрещено:

  • председателю Европейского парламента Давиду Сассоли;
  • председателю Национального совета Латвии по электронным СМИ Ивару Аболиньшу;
  • директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу;
  • члену французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), спецдокладчику ПАСЕ по делу об отравлении Алексея Навального Жаку Мэру;
  • руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху;
  • главе лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осе Скотту;
  • главе языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску;
  • заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.

Санкции введены в ответ на действия Евросоюза, который ввел ограничительные меры в отношении российских граждан в марте 2021 года, заявил российский МИД.

1 мая, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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