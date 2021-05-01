В Пентагоне назвали сферы противостояния с Китаем «Аль-Каида» пригрозила США «войной на всех фронтах» » Россия запретила въезд председателю Европарламента и спецдокладчику ПАСЕ по делу об отравлении Навального Россия закрыла въезд в страну для восьми представителей официальных структур Евросоюза и отдельных европейских стран. Об этом сообщил российский МИД. Въезжать в Россию теперь запрещено: председателю Европейского парламента Давиду Сассоли;

председателю Национального совета Латвии по электронным СМИ Ивару Аболиньшу;

директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу;

члену французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), спецдокладчику ПАСЕ по делу об отравлении Алексея Навального Жаку Мэру;

руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху;

главе лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осе Скотту;

главе языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску;

заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой. Санкции введены в ответ на действия Евросоюза, который ввел ограничительные меры в отношении российских граждан в марте 2021 года, заявил российский МИД.