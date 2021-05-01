Россия запретила въезд председателю Европарламента и спецдокладчику ПАСЕ по делу об отравлении Навального

Россия закрыла въезд в страну для восьми представителей официальных структур Евросоюза и отдельных европейских стран. Об этом сообщил российский МИД.
Въезжать в Россию теперь запрещено:
- председателю Европейского парламента Давиду Сассоли;
- председателю Национального совета Латвии по электронным СМИ Ивару Аболиньшу;
- директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу;
- члену французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), спецдокладчику ПАСЕ по делу об отравлении Алексея Навального Жаку Мэру;
- руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху;
- главе лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осе Скотту;
- главе языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску;
- заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.
Санкции введены в ответ на действия Евросоюза, который ввел ограничительные меры в отношении российских граждан в марте 2021 года, заявил российский МИД.
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