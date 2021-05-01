Приватбанк списал 56 млрд грн кредитов , выданных под руководством Коломойского

В 2020 году «Приватбанк» списал с баланса за счет резервов кредиты связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым компаний на общую сумму 56,7 млрд грн.

Согласно данным отчености «Приватбанка», на конец марта 2021 года объем задолженности по кредитному портфелю, который он связывал с прежними владельцами, составил 164,5 млрд грн, тогда как на начало 2020 года он оценивался в 210,6 млрд грн.

При этом банк отмечает, что «будет продолжать предпринимать меры для возвращения списанной задолженности».

Согласно отчетности, на 1 января 2021 года 76% кредитного портфеля банка составляли были неработающие займы.

При этом 94,2% кредитного портфеля юрлиц были дефолтным. По итогам 2020 года неработающий кредитный портфель юрлиц сократился на 21%, или на 44,8 млрд грн — до 168,1 млрд грн. Работающий кредитный портфель юрлиц в 2020 году вырос на 1,6%, или на 0,2 млрд грн — до 10,4 млрд грн. Покрытие неработающего кредитного портфеля юрлиц кредитным риском согласно постановлению НБУ №351 (объем резерва по МСФО покрытие за счет капитала) — 100%.

В то же времчя доля неработающих кредитов в портфеле физлиц на начало 2020 года составляла 22,4%. В 2020 году неработающий кредитный портфель физлиц сократился вдвое (на 50,3%) или на 13,2 млрд грн — до 13,1 млрд грн. Работающий кредитный портфель физлиц сократился на 6,2%, или на 3 млрд грн — до 45,5 млрд грн. Покрытие неработающего кредитного портфеля ФЛ кредитным риском согласно постановлению НБУ №351 (объем резерва по МСФО покрытие за счет капитала) — 97,1%.

Напомним, Совет финстабильности 30 июня 2020 года утвердил оперативные планы госбанков с неработающими активами, который для «Укрэксимбанка» предусматривает к 2023 году сокращение доли последних в более чем в два раза и снижение доли плохих кредитов (NPL) с 57% до 32%.