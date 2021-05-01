Певица Оля Полякова подтвердила слова Ани Лорак о недостойном поведении известного продюсера

Популярная украинская певица Ольга Полякова выразила поддержку своей коллеге Ани Лорак, которая недавно намекнула на то, что стала жертвой домогательств со стороны звездного продюсера Константина Меладзе.

Так, артистка сообщила, что верит сказанному Лорак, так как лично сталкивалась с подобным явлением.

«Я сама получала предложения подобного рода от этого человека», – высказалась Полякова в своем микроблоге.

Украинская артистка также заявила, что общественность пытается замалчивать тему «харрасмента», считая освещение этой проблемы порицаемой. Полякова призвала Ани Лорак ни перед кем не оправдываться за сказанные слова, а также не бояться озвученной «правды», чтобы помочь остальным девушкам вести борьбу против домогательств со стороны мужского пола.