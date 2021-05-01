Около миллиона верующих планируют завтра посетить праздничные богослужения в украинских храмах

Не смотря на пандемию, около миллиона верующих в Украине намерены принять участие на Пасху в богослужениях, которые будут проводить в почти 14 тысячах храмах.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы полиции.

В праздничные дни на службу заступит более 21 тысячи полицейских. Все они будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан. Помимо этого, в партулирование вступят 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тыс. курсантов учреждений МВД, а также работники ГСЧС.

Сотрудники полиции всячески призывают граждан соблюдать карантинные ограничения, в частности – социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты. Те, кто нарушит правила, могут быть привлечены к административной или даже уголовной ответственности.

Священнослужители обещают соблюдать все карантинные рекомендации Минздрава на Пасху.