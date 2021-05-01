Глава Минюста Украины сообщил,что Андрей Антоненко сможет получить компенсацию за необоснованное обвинение и содержание под стражей

Глава Минюста Денис Малюська сообщил журналистам, почему суд решил изменить меру пресечения Андрею Антоненко спустя 500 дней пребывания в СИЗО. Отметим, что Антоненко фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Со слов высокопоставленного чиновника, это нормальная практика, когда человека выпускают из СИЗО после длительного времени пребывания там, если вина еще не была доказана.

«Безусловно,есть практика, что в течение определенного времени (полтора года, два года, год), если нет приговора, то человека нужно выпускать, если человек не представляет угрозу обществу. Очевидно, суд убедился, что опасности нет, и решил заменить меру пресечения», — сказал он.

Более того, Малюська отметил, что изменение меры пресечения не говорит о том, что Антоненко «невиновен и дело разваливается», но при этом должен быть «лимит пребывания людей в СИЗО». При этом министр подчеркнул, что в случае доказательства невиновности Антоненко сможет получить компенсацию.

«Существует компенсация за необоснованное обвинение и за все время содержания в изоляторе ему может быть выплачена компенсация по его обращению. Чем дольше удержание — тем больше компенсация», — пояснил министр.