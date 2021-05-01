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ФБР может положить конец политической карьере Андрея Ермака

У следователей ФБР появилась переписка Руди Джулиани и Андрея Ермака. ФБР имеет доступ к компьютерам и смартфонам Джулиани, где есть вся переписка с украинскими ТОП-чиновника.
В распоряжении Buzzfeed есть полная расшифровка разговора Ермака и Джулинаи, которую предоставил бывший советник Президента Украины Игорь Новиков. Если говорить проще, то Ермак «попал» и попал очень серьёзно. Те проблемы, которые могут начаться у главы президентской канцелярии, не снились никому из украинских политиков.

По словам политтехнолога, на записи Ермак подтверждает готовность сделать всё, что просит Джулиани. в частности, это касается незаконного расследования по сыну кандидата в президенты США Джо Байдена и по самому Байдену.

Это наталкивает на мысль, что Владимир Зеленский оказался перед непростым выбором. К приезду Госсекретаря США Блинкена ему придётся выбирать или прощаться с Андреем Ермаком, или же Ермак сделает ход на опережение и первым начнет сотрудничество со следователями ФБР и сдаст уже самого Зеленского.

Этой истории добавляет драматизма визит в Украину Госсекретаря США Энтони Блинкена. Очевидно,что в свете последних событий у него будет пара вопросов и к Ермаку,и к его непосредственному начальнику Зеленскому.

1 мая, 2021 | Tags: , , , | Category: Новости, Политика, США, Украина Обсудить на форуме сайта
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