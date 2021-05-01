Еще одна страна отказалась от сотрудничества с Москвой

Судан приостановил действие заключенного с Россией соглашения о строительстве базы военно-морского флота РФ в Порт-Судане, которая имеет стратегическое значение для Москвы ввиду своего расположения — в районе ключевой нефтетранспортного маршрута из Азии в Европу. Также Москва могла бы «присматривать» за транзитом нефти из Южного Судана, поступающей в нефтетерминал в Порт-Судане по единственному трубопроводу. Теперь эти рычаги давления становятся перспективой отдаленного будущего. Если Москва вовсе не будет их лишена.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, в Хартуме заблокировали размещение в Порт-Судане, на базе «Фламинго», любых российских кораблей до тех пор, пока соглашение не будет ратифицировано суданским парламентом.

Предварительное утверждение его состоялось в ноябре 2020 г. Проект документа 11 ноября опубликовал официальный портал правовой информации. А уже пять дней спустя президент РФ Владимир Путин издал распоряжение о размещении в Судане «пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота». В декабре соглашение подписали обе стороны — и Москва, и Хартум.

Согласно документу, Судан позволял России разместить у себя до четырех кораблей, включая оснащенные «ядерной энергетической установкой» (в ВМФ РФ таковыми являются ракетные крейсеры и ударные субмарины; и те, и другие являются носителями ядерного оружия), а также развернуть на базе максимум 300 человек военного и гражданского персонала. И все это условно бесплатно, ведь рассчитываться Москва должна была укреплением обороноспособности Судана.