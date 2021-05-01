Бывшая уастница группы «Тату» теперь будет решать судьбы россиян в Думе

Бывшая участница поп-дуэта «Тату» Юлия Волкова утверждена в качестве кандидата на праймериз «Единой России». Об этом сообщил в пятницу, 30 апреля, секретарь регионального отделения партии в Ивановской области.

Он отметил, что оргкомитет единогласно утвердил кандидатуру певицы, поскольку «все поданные документы у нее в порядке». При этом данное решение можно будет аннулировать в случае, если Волкова в течение двух недель не представить общественности свою программу.

Певица лично подала документы для участие в праймериз ЕР. О своем решении пойти в политику экс-«татушка» сообщила пару дней назад поклонникам, разместив в «Инстаграм» снимок, сделанный в региональном отделении партии.

Волкова пойдет на праймериз «Единой России» как кандидат от Ивановской области.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.